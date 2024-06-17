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Евро-2024: Сборная Румынии разгромила команду Украины

Евро-2024: Сборная Румынии разгромила команду Украины Сборная Румынии со счетом 3:0 разгромила команду Украины в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Футбол
17 июня 2024 г. 19:05
Евро-2024: Сборная Румынии разгромила команду Украины

Сборная Румынии со счетом 3:0 разгромила команду Украины в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Мюнхене.

Забитыми мячами отметились Николае Станчу (29-я минута), Рэзван Марин (53) и Денис Дрэгуш (57).

В группе Е также выступают команды Бельгии и Словакии. Их встреча первого тура состоится 17 июня и начнется в 20:00 по бакинскому времени. Во втором туре сборная Румынии 22 июня сыграет с командой Бельгии. Украинцы 21 июня встретятся со словаками.

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