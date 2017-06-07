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    Сборная Украины проиграла Мальте, занимающей 182-е место в рейтинге ФИФА - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу номинальных гостей
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    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко проиграла команде Мальты в товарищеском матче.

    Как передает Report, встреча проходила в Граце (Австрия) на стадионе «Меркур-Арена — UPC-Арена — Арнольд Шварценеггер» и завершилась со счётом 1:0 в пользу номинальных гостей.

    Единственный гол сборной Мальты в этом матче на 14-й минуте забил полузащитник Зак Мускат, результативной передачей отметился защитник Александер Мускат.

    В действующем рейтинге ФИФА сборная Украины находится на 37-м месте, а команда Мальты занимает 182-ю строчку.

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