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Сборная Уэльса обыграла Украину и впервые с 1958 года сыграет на чемпионате мира

Сборная Уэльса обыграла Украину и впервые с 1958 года сыграет на чемпионате мира Сборная Уэльса по футболу со счетом 1:0 победила команду Украины в финальном матче раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Футбол
5 июня 2022 г. 21:57
Сборная Уэльса обыграла Украину и впервые с 1958 года сыграет на чемпионате мира

Сборная Уэльса по футболу со счетом 1:0 победила команду Украины в финальном матче раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Как передает Report, встреча прошла в Кардиффе.

На 34-й минуте встречи нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко забил гол в свои ворота. В последний раз команда Уэльса играла в финальном турнире мирового первенства в 1958 году, когда в четвертьфинале уступила сборной Бразилии (0:1). Украинские футболисты не могут выйти в финальную часть с 2006 года, когда в четвертьфинале уступили сборной Италии (0:3).

На чемпионате мира в Катаре сборная Уэльса выступит в группе B, ее соперниками станут команды Англии, Ирана и США. Первый матч мирового первенства сборная Уэльса проведет 21 ноября против американцев.

Изначально раунд плей-офф должен был начаться 24 марта, однако 8 марта Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила просьбу Украинской федерации футбола о переносе игры на 1 июня из-за невозможности организовать поездку и тренировки национальной команды. В полуфинальном раунде украинцы выиграли у шотландцев со счетом 3:1, а валлийцы победили австрийцев (2:1).

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