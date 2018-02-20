Сборная Уэльса может получить от Китая более 1 млн фунтов стерлингов

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Сборная Уэльса может получить от Футбольной федерации Китая выплату в случае участия в предстоящем товарищеском матче национальных команд нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, Федерация футбола Китая готова выплатить валлийцам 1 млн фунтов стерлингов в случае участия в матче форварда "Реала" Гарета Бэйла. Если нападающий не сможет принять участие в игре, сумма сократится на 100 тыс. фунтов стерлингов. Также предусмотрено уменьшение выплаты на 50 тыс.если в матче не сыграет полузащитник лондонского "Арсенала" Аарон Рэмси.

Отметим, что сборные Уэльса и Китая проведут товарищескую встречу 22 марта, во время перерыва на международные матчи.