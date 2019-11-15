​Сборная Турции вышла на ЕВРО-2020

Сборная Турции в домашнем матче сыграла вничью 0:0 с футболистами Исландии в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Как передает Report, таким образом, турецкая команда обеспечила себе выход в финальную часть первенства континента.

По итогам встречи Турция заняла первое место в группе Н, набрав 20 очков.

Исландские футболисты потеряли шансы на выход в финальную часть ЕВРО-2020.

На матче присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В следующем туре 17 ноября Турция предстоит сыграть в гостях с соперниками из Андорры, а исландцы в тот же день на выезде встретятся с Молдовой.