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Сборная Турции столкнулась с серьезной потерей

Сборная Турции столкнулась с серьезной потерей

Футболист английского "Эвертона" Дженк Тосун отстранен из состава сборной Турции. 

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Spor, причина связана с травмой 28-летнего нападающего. 

Форвард получил травму на товарищеском матче, во время которого его команда обыграла Грецию со счетом 2:1.

Дженк Тосун не сможет участвовать в предстоящем 8 июня матче с Францией в отборочном этапе ЕВРО-2020 и на выездном матче с Исландией 11 июня. 

Отметим, что после двух матчей Турция, ведущая борьбу в группе H, набрала 6 очков. 

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