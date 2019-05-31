Сборная Турции столкнулась с серьезной потерей

Футболист английского "Эвертона" Дженк Тосун отстранен из состава сборной Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Spor, причина связана с травмой 28-летнего нападающего.

Форвард получил травму на товарищеском матче, во время которого его команда обыграла Грецию со счетом 2:1.

Дженк Тосун не сможет участвовать в предстоящем 8 июня матче с Францией в отборочном этапе ЕВРО-2020 и на выездном матче с Исландией 11 июня.

Отметим, что после двух матчей Турция, ведущая борьбу в группе H, набрала 6 очков.