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Сборная Таиланда вышла в следующий этап на чемпионате мира в Баку

Сборная Таиланда вышла в следующий этап на чемпионате мира в Баку На чемпионате мира по мини-футболу в Бакe состоялся еще один матч.
Футбол
26 мая 2025 г. 14:01
Сборная Таиланда вышла в следующий этап на чемпионате мира в Баку

На чемпионате мира по мини-футболу в Баку состоялся еще один матч.

Как сообщает Report, в первом матче дня в группе E встретились представители Коста-Рики и Таиланда.

Матч, прошедший на Национальной гимнастической арене, завершился победой азиатского представителя - 4:1.

Таиланд, набрав 7 очков, обеспечил себе путевку в следующий этап. Проигравшие во всех матчах группы представители Коста-Рики выбыли из турнира.

Матч в группе E между сборными Индонезии и Черногории начнется сегодня в 20:00.

Отметим, что чемпионат мира завершится 1 июня.

Фото: Мирджавид Эминоглу

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Версия на английском языке ФотоThailand's national team secures spot in next round at WMF World Cup in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоTailand millisi Bakıdakı dünya çempionatında növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb

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