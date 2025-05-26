Сборная Таиланда вышла в следующий этап на чемпионате мира в Баку

На чемпионате мира по мини-футболу в Бакe состоялся еще один матч.

На чемпионате мира по мини-футболу в Баку состоялся еще один матч.

Как сообщает Report, в первом матче дня в группе E встретились представители Коста-Рики и Таиланда.

Матч, прошедший на Национальной гимнастической арене, завершился победой азиатского представителя - 4:1.

Таиланд, набрав 7 очков, обеспечил себе путевку в следующий этап. Проигравшие во всех матчах группы представители Коста-Рики выбыли из турнира.

Матч в группе E между сборными Индонезии и Черногории начнется сегодня в 20:00.

Отметим, что чемпионат мира завершится 1 июня.

Фото: Мирджавид Эминоглу