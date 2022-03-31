О нас
Аудио новости

Сборная США проиграла Коста-Рике, но сумела выйти на ЧМ-2022

Сборная США проиграла Коста-Рике, но сумела выйти на ЧМ-2022 Сборная Соединенных Штатов Америки по футболу в последней игре отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 проиграла Коста-Рике 0:2.
Футбол
31 марта 2022 г. 07:27
Сборная США проиграла Коста-Рике, но сумела выйти на ЧМ-2022

Сборная Соединенных Штатов Америки по футболу в последней игре отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 проиграла Коста-Рике 0:2.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Насьональ де Коста-Рика (2011)" в Коста-Рике. У хозяев голами отметились Хуан Варгас и Энтони Энрикез. Оба мяча были забиты во второй половине встречи. Таким образом, по итогу отбора команды набрали одинаковое количество очков - 25. Но сборная США прошла дальше по разнице мячей. 21:10 против 13:8 у костариканцев.

В параллельной встрече Ямайка принимала Гондурас. Победу одержали хозяева - 2:1.

До этого матча обе команды знали, что не проходят на чемпионат мира. Счет встречи открыл нападающий Гондураса Анхель Техеда с пенальти. Позже 11-метровый реализовал форвард Ямайки Леон Бэйли, тем самым восстановив равновесие. Окончательный результат установил полузащитник хозяев Равел Моррисон в концовке первого тайма. Примечательно, что эта победа стала второй в отборе для Ямайки. Гондурас же, в этом соревновании ни разу не выходил победителем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ millisi DÇ-2022-nin final mərhələsinə vəsiqə qazanıb

Самое читаемое

Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
26 марта 2022 г. 14:46
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
28 марта 2022 г. 13:32
Актер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения Оскара, ударив Криса Рока по лицу
ВидеоАктер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения "Оскара", ударив Криса Рока по лицу
28 марта 2022 г. 07:08
В Баку прошла акция в поддержку Украины
ФотоВ Баку прошла акция в поддержку Украины
24 марта 2022 г. 17:24
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
29 марта 2022 г. 12:35
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
27 марта 2022 г. 17:00
Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы
Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы
25 марта 2022 г. 11:32
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
26 марта 2022 г. 14:12
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
29 марта 2022 г. 17:09
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
29 марта 2022 г. 20:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi