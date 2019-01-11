Сборная Сирии по футболу уволила главного тренера по ходу Кубка Азии

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Уволен с поста наставник национальной сборной Сирии немец Бернд Штанге несмотря на проходящий в эти дни Кубок Азии.

Как сообщает Report, такое решение приняла Сирийская арабская федерация футбола (FASF).

Штанге отстранен от должности главного тренера после проигрыша команды Сирии в матче против сборной Иордании со счетом 0:2 на групповом этапе Кубка Азии. Новым тренером назначен Фаджр Ибрагим.

15 января сборная Сирия должна сыграть решающий матч со сборной Австралии, которая отстаивает свой чемпионский титул. Финальный турнир проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Сирийские футболисты ранее сыграли вничью (0:0) со сборной Палестины и имеют одно очко, находясь на третьем месте.

Отметим, что немецкий специалист Б.Штанге стал наставником сборной Сирии в феврале 2018 года. Ранее он тренировал сборные Сингапура, Белоруссии, Ирака и Омана, а также футбольные клубы из Германии, Кипра, Украины и Австралии.

Напомним, что 17-й Кубок Азии по футболу стартовал в ОАЭ 5 января и продлится до 1 февраля. Матчи турнира с участием 24 команд проходят в четырех городах: Абу-Даби, Дубай, Аль-Айн и Шарджа.