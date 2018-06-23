Сборная Швейцарии вырвала победу у Сербии в матче ЧМ-2018

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сборная Швейцарии победила национальную команду Сербии в матче второго тура группы E ЧМ-2018.

Как сообщает Report, встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1.

Автором первого мяча стал сербский нападающий Александр Митрович, отличившийся на 5-й минуте после передачи полузащитника Душана Тадича. Швейцарцы сравняли счёт в начале второго тайма благодаря точному удару хавбека Гранита Джаки. Победный мяч забил полузащитник Шердан Шакири на 90-й минуте.

Сборная Швейцарии, набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице группы E, национальная команда Сербии (3) – на третьей строчке.