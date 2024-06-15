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Сборная Швейцарии обыграла команду Венгрии в матче чемпионата Европы по футболу

Сборная Швейцарии обыграла команду Венгрии в матче чемпионата Европы по футболу Сборная Швейцарии со счетом 3:1 обыграла команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Футбол
15 июня 2024 г. 19:08
Сборная Швейцарии обыграла команду Венгрии в матче чемпионата Европы по футболу

Сборная Швейцарии со счетом 3:1 обыграла команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Кельне.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Квадво Дуа (12-я минута), Мишель Эбишер (45) и Брель Эмболо (90+3). У проигравших отличился Барнабаш Варга (71). Дуа и Эбишер забили первые голы за национальную команду.

Напомним, что в стартовом матче группы A и всего турнира сборная Германии в пятницу со счетом 5:1 разгромила шотландцев. Первое место в группе занимают немцы (3 очка), далее идут команды Швейцарии (3), Венгрии (0) и Шотландии (0). Во втором туре сборная Венгрии сыграет с командой Германии, швейцарцы встретятся с шотландцами. Матчи пройдут 19 июня.

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