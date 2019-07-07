Сборная Швеции завоевала бронзу женского чемпионата мира по футболу

Сборная Швеции обыграла команду Англии в матче за третье место чемпионата мира 2019 года по футболу среди женских команд.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, в составе победительниц голы забили Косоваре Асллани (11-я минута) и София Якобссон (22). В составе Англии отличилась Фран Кирби (31). На 33-й минуте главный арбитр матча Анастасия Пустовойтова отменила гол Уайт после просмотра видеоповтора.

Финал турнира, в котором за звание чемпионок мира поспорят сборные США и Нидерландов, состоится 7 июля, начало - 19:00.