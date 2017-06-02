Сборная Северной Ирландии в матче против команды Азербайджана опасается погодных условий

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Сборная Северной Ирландии в матче против команды Азербайджана в рамках отборочных игр к чемпионату мира 2018 года опасается погодных условий.

Как сообщает Report, для приспособления к теплым погодным условиям в Азербайджане британцы решили провести 4 дня тренировочных сборов в Турции. Город сборов не разглашается.

Главный тренер Майкл О`нил отметил, что проведение встречи с Азербайджаном в данное время года было не очень удачным решением. Но он подчеркнул, что они выйдут на поле согласно таблице и все пройдет как положено: "Я не очень обеспокоен условиями. Это я вижу и у футболистов. Их подготовка и способность показать, на что способны на поле, действительно на хорошем уровне. Единственный фактор за нас – это то, что в это время года мы проведем всего один официальный матч".

Капитан Стивен Дэвис отметил, что теплая погода является влияющим фактором: "Футболисты сборной Азербайджана в отличие от нас более приспособлены к такой погоде. Для приспособления к такой погоде до приезда в Баку очень важно провести несколько дней подготовки. Мы на хорошей позиции в группе и получили шанс ее улучшить. Условия в Баку будут отличаться от Белфаста. Но мы полагаем, что обладаем нужным качеством для возвращения из поездки с хорошим результатом".

Отметим, что 10 июня на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова в 20:00 состоится матч между сборными Азербайджана и Северной Ирландии.