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Сборная Сербии вылетела на матч в Баку

Сборная Сербии вылетела на матч в Баку Сборная Сербии вылетела в Баку на отборочный матч чемпионата мира по футболу со сборной Азербайджана.
Футбол
28 марта 2021 г. 17:19
Сборная Сербии вылетела на матч в Баку

Сборная Сербии вылетела в Баку на отборочный матч чемпионата мира по футболу со сборной Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольного союза Сербии, команда покинула Белград в неполном составе.

Защитник немецкого "Вердера" Милош Велькович и нападающий российского "Рубина" Джордже Деспотович покинули сборную из-за травм. Защитник итальянской "Фиорентины" Никола Миленкович получил красную карточку в матче с Португалией (2:2).

Отметим, что матч между сборными Азербайджана и Сербии состоится 30 марта на Бакинском олимпийском стадионе, стартовый свисток прозвучит в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSerbiya millisi Bakıya itkilərlə gəlir

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