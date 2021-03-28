Сборная Сербии вылетела на матч в Баку

Сборная Сербии вылетела в Баку на отборочный матч чемпионата мира по футболу со сборной Азербайджана.

Сборная Сербии вылетела в Баку на отборочный матч чемпионата мира по футболу со сборной Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольного союза Сербии, команда покинула Белград в неполном составе.

Защитник немецкого "Вердера" Милош Велькович и нападающий российского "Рубина" Джордже Деспотович покинули сборную из-за травм. Защитник итальянской "Фиорентины" Никола Миленкович получил красную карточку в матче с Португалией (2:2).

Отметим, что матч между сборными Азербайджана и Сербии состоится 30 марта на Бакинском олимпийском стадионе, стартовый свисток прозвучит в 20:00.