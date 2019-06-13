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Сборная Сербии рассталась с главным тренером

Сборная Сербии рассталась с главным тренером

Сборная Сербии по футболу рассталась с главным тренером Младеном Крстаичем.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольного союза Сербии (ФСС), отставка 45-летнего специалиста состоялась на заседании чрезвычайного комитета ФСС.  

Крстаич и ФСС договорились о расторжении договора по обоюдному согласию сторон, и теперь союз незамедлительно приступает к поискам нового главного тренера национальной команды.

Отметим, что Младен Крстаич возглавляет сборную Сербии с конца 2017 года. 

Под руководством Крстаича сборная Сербии заняла третье место в группе в финальной части чемпионата мира-2018 в России. 

В отборочном турнире ЕВРО-2020 сербская команда за три матча набрала 4 очка. 

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