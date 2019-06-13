Сборная Сербии рассталась с главным тренером

Сборная Сербии по футболу рассталась с главным тренером Младеном Крстаичем.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольного союза Сербии (ФСС), отставка 45-летнего специалиста состоялась на заседании чрезвычайного комитета ФСС.
Крстаич и ФСС договорились о расторжении договора по обоюдному согласию сторон, и теперь союз незамедлительно приступает к поискам нового главного тренера национальной команды.
Отметим, что Младен Крстаич возглавляет сборную Сербии с конца 2017 года.
Под руководством Крстаича сборная Сербии заняла третье место в группе в финальной части чемпионата мира-2018 в России.
В отборочном турнире ЕВРО-2020 сербская команда за три матча набрала 4 очка.
Təbriz QuliyevАвтор новости