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    Сборная Сербии назвала окончательный состав на ЧМ-2018

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Тренерский штаб сборной Сербии назвал окончательный состав на чемпионат мира по футболу, передает Report.

    Вратари: Владимир Стойкович ("Партизан"), Марко Дмитрович ("Эйбар"), Предраг Райкович ("Маккаби Тель-Авив").

    Защитники: Александар Коларов ("Рома"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Душко Тошич ("Гуанчжоу Фули"), Антонио Рукавина ("Вильярреал"), Милош Велькович ("Вердер"), Милан Родич ("Црвена Звезда"), Урош Спаич ("Краснодар"), Никола Миленкович ("Фиорентина").

    Полузащитники: Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Лука Миливоевич ("Кристал Пэлас"), Адем Ляич ("Торино"), Марко Груич ("Ливерпуль"), Неманья Радонич ("Црвена Звезда"), Душан Тадич ("Саутгемптон"), Филип Костич ("Гамбург"), Андрия Живкович ("Бенфика").

    Нападающие: Александар Митрович ("Фулхэм"), Александар Прийович (ПАОК), Лука Йович ("Айнтрахт").

    На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Сербии сыграет с Бразилией, Коста-Рикой и Швейцарией.

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