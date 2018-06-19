Сборная Сенегала одержала победу над Польшей в матче ЧМ-2018

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Сборная Сенегала одержала победу над Польшей в матче первого тура группового этапа чемпионата мира—2018.

Как сообщает Report, встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу африканской команды.

На 37-й минуте Идрисса Гейе получил мяч перед штрафной и пробил в дальний угол, но на пути мяча встал Тьяго Сионек, который ногой срезал его в противоположный угол своих ворот. В середине второго тайма поляки ошиблись в защите, голкипер Войцех Щенсны за пределами своей штрафной пролетел мимо мяча, и М'Байе Ньянг забил второй гол в пустые ворота.

На 86-й минуте Польша отыграла один гол — Гжегож Крыховяк выскочил на подачу со штрафного и расстрелял ворота ударом головой.

В следующем туре группового этапа ЧМ-2018 Сенегал сыграет с Японией, а Польша — с Колумбией. Оба матча состоятся 24 июня.