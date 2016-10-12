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    Сборная Сан-Марино забила гол на выезде спустя 15 лет

    Сборная карликовой страны первый гол забила в ворота сборной Турции

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Соперник азербайджанской сборной в отборочном раунде чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Сан-Марино забила исторический гол. 

    Как сообщает Report, сборная "карликовой страны", выступающая в группе С, отличилась на выездном матче отборочного тура чемпионата мира спустя 15 лет.

    На 54-й минуте матча с Норвегией, который состоялся 11 октября, Маттиа Стефанелли забил единственный гол своей команды. 

    В последний раз гол на выезде сборная Сан-Марино забила во время игры с Латвией 25 апреля в отборочном туре чемпионата мира 2002 года. 

    Отметим, что сборная "карликовой страны" первый гол в отборочном раунде ЧМ забила в ворота сборной Турции в 1992 году. 

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