Сборная Сан-Марино по футболу одержала первую гостевую победу в истории

Сборная Сан-Марино по футболу со счетом 3:1 на выезде обыграла команду Лихтенштейна и вышла в третий по силе дивизион Лиги наций.
Как сообщает
Коллектив набрал 7 очков в 4 матчах, заняв первое место в группе 1 лиги D, и в следующем розыгрыше Лиги наций сыграет в лиге С. Второе место заняла сборная Гибралтара (6 очков), третьей стала команда Лихтенштейна (2).
Сборная Сан-Марино занимает последнее, 210-е место в рейтинге Международной федерации футбола. В матче первого круга с командой Лихтенштейна (1:0) команда одержала первую победу с 2004 года.
Отметим, что минувшим вечером состоялись очередные матчи 6-го тура Лиги Наций УЕФА. Во второй игровой день было проведено 9 встреч.
Лига Наций УЕФА, VI тур
Лига A
Группа I
Хорватия 1:1 Португалия
Польша 1:2 Шотландия
Группа IV
Испания 3:2 Швейцария
Сербия 0:0 Дания
Лига C
Группа II
Косово 1:0 Литва
Румыния 4:1 Кипр
Группа III
Болгария 1:1 Беларусь
Люксембург 2:2 Северная Ирландия
Лига D
Группа I
Лихтенштейн 1:3 Сан-Марино