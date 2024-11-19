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Сборная Сан-Марино по футболу одержала первую гостевую победу в истории

Сборная Сан-Марино по футболу одержала первую гостевую победу в истории Сборная Сан-Марино по футболу со счетом 3:1 на выезде обыграла команду Лихтенштейна и вышла в третий по силе дивизион Лиги наций.
Футбол
19 ноября 2024 г. 03:17
Сборная Сан-Марино по футболу одержала первую гостевую победу в истории

Сборная Сан-Марино по футболу со счетом 3:1 на выезде обыграла команду Лихтенштейна и вышла в третий по силе дивизион Лиги наций.

Как сообщает Report, команда Сан-Марино впервые забила три мяча в одном матче и одержала дебютную гостевую победу в своей истории.

Коллектив набрал 7 очков в 4 матчах, заняв первое место в группе 1 лиги D, и в следующем розыгрыше Лиги наций сыграет в лиге С. Второе место заняла сборная Гибралтара (6 очков), третьей стала команда Лихтенштейна (2).

Сборная Сан-Марино занимает последнее, 210-е место в рейтинге Международной федерации футбола. В матче первого круга с командой Лихтенштейна (1:0) команда одержала первую победу с 2004 года.

Отметим, что минувшим вечером состоялись очередные матчи 6-го тура Лиги Наций УЕФА. Во второй игровой день было проведено 9 встреч.

Лига Наций УЕФА, VI тур
Лига A
Группа I

Хорватия 1:1 Португалия
Польша 1:2 Шотландия

Группа IV

Испания 3:2 Швейцария
Сербия 0:0 Дания

Лига C
Группа II

Косово 1:0 Литва
Румыния 4:1 Кипр

Группа III

Болгария 1:1 Беларусь
Люксембург 2:2 Северная Ирландия

Лига D
Группа I

Лихтенштейн 1:3 Сан-Марино

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