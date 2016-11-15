Сборная России впервые за 10 лет вырвала победу в добавленное время - ВИДЕО

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Победа на командой Румынии стала для сборной России по футболу первой за 10 лет, добытой в добавленное ко второму тайму время.

Как передает Report, во вторник сборная России в товарищеском матче обыграла команду Румынии со счетом 1:0.

Встреча прошла в Грозном. Победный гол забил Магомед Оздоев на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

Сборная России не вырывала победу в добавленное время более 10 лет. Последний раз это произошло 16 августа 2006 года, когда российская команда в товарищеском матче в Москве обыграла сборную Латвии. Победный мяч в первом матче под руководством Гуса Хиддинка забил Павел Погребняк (90+3).