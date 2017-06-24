Сборная России проиграла Мексике и завершила борьбу на Кубке конфедераций

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Сборная России проиграла команде Мексики в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017.

Как передает Report, встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.

В середине первого тайма подача Юрия Жиркова слева пришлась на Александра Ерохина, который не попал по мячу с лёта, но вовремя отыграл на Александра Самедова, а у того получился меткий удар в дальний угол. На 30-й минуте в атаке вторым темпом последовала высокая подача на Нестора Араухо, и мексиканец, которого упустил Ерохин, мастерски пробил головой, отправив мяч по дуге над Игорем Акинфеевым в дальний угол.

На 52-й минуте Ирвин Лосано выбежал на заброс из-за спины Виктора Васина, Игорь Акинфеев неожиданно ошибся на выходе и мексиканец головой пробросил мяч в пустые ворота. В середине второго тайма Россия осталась вдесятером: вторую жёлтую карточку получил Жирков.

Сборные России и Новой Зеландии завершили борьбу на Кубке конфедераций — 2017, Португалия и Мексика вышли в полуфинал.

Кубок конфедераций. Группа A. 3-й тур

Мексика – Россия - 2:1

0:1 – Самедов – 25, 1:1 – Араухо – 30, 2:1 – Лосано – 52

Удаления: нет – Жирков, 68