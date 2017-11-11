Сборная России проиграла Аргентине в товарищеском матче - ВИДЕО

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сборная России со счётом 0:1 проиграла Аргентине в товарищеском матче.

Как передает Report, игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

Аргентинцы на протяжении почти всего матча владели ощутимым преимуществом, но несколько раз российскую сборную спасал голкипер Игорь Акинфеев. На 86-й минуте гостям таки удалось открыть счёт — Серхио Агуэро после передачи от Кристиана Павона со второй попытки отправил мяч в ворота команды Станислава Черчесова.

В своём следующем товарищеском матче сборная России 14 ноября сыграет с Испанией в Санкт-Петербурге, а Аргентина в этот же день встретится с Нигерией в Краснодаре.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи

Россия – Аргентина - 0:1

0:1 – Агуэро – 86