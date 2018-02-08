Сборная России по мини-футболу проиграла Португалии в полуфинале ЧЕ

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы в Словении уступила команде Португалии.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу португальской команды.

В финале португальцы сыграют с победителем матча между сборными Казахстана и Испании. Соперник сборной России по матчу за бронзовые награды определится в противостоянии команд Испании и Казахстана, которое начнётся сегодня, 9 февраля, в 00:00 по бакинскому времени.

Мини-футбол. Чемпионат Европы. Любляна, Словения

Полуфинал

Россия — Португалия — 2:3 (1:0).

Голы: Эдер Лима, 4 (1:0), Андре, 31 (1:1), Андре, 36 (1:2), Бруну Коэлью, 40 (1:3), Эдер Лима, 40 (2:3).