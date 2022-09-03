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Сборная России по футболу может сыграть с Кыргызстаном

Сборная России по футболу может сыграть с Кыргызстаном Сборная России по футболу может сыграть с национальной командой Кыргызстана.
Футбол
3 сентября 2022 г. 11:52
Сборная России по футболу может сыграть с Кыргызстаном

Сборная России по футболу может сыграть с национальной командой Кыргызстана.

Как передает Report со ссылкой на "РБ Спорт", после сборов российской команды в сентябре команда вылетит в Бишкек, если договоренность о матче будет достигнута.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодежная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya millisi uzun müddətdən sonra oyun keçirəcək

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