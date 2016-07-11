Сборная Португалии заработала на Евро-2016 25,5 млн. евро

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Победа Португалии в финале чемпионата Европы во Франции принесла этой сборной призовые на сумму 25,5 млн. евро.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, хозяева Евро-2016 французы получили за свое выступление на турнире 23,5 млн.

На групповом этапе каждая национальная сборная получила от УЕФА 8 миллионов евро за участие в чемпионате.

Победа в матче против соперника по группе приносила 1 миллион, ничья - 500 тысяч. Национальные сборные, вышедшие из группы в плей-офф, заработали еще по 1,5 миллиона.

Те, кто преодолел 1/8 финала и вышел в четвертьфинал, добавили в копилку своих федераций 2,5 миллиона. За полуфинал каждая из четырех команд получила 4 миллиона. В финале победитель турнира заработал еще 8 миллионов, а проигравший соперник - 5 миллионов.

Напомним, что в финале Португалия победила Францию со счетом 1-0.