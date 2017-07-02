Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций - ВИДЕО

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сборная Португалии победила команду Мексики в матче за третье место на Кубке конфедераций — 2017.

Как передает Report, встреча проходила в Москве и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу португальцев.

На 55-й минуте Хавьер Эрнандес прорвался слева к лицевой и прострелил на ближнюю штангу, куда забежал Карлос Вела, но мяч угодил в ногу Луиша Нету и отскочил в пустые ворота. На исходе основного времени Рикарду Куарежма справа сделал подачу на оказавшегося на позиции форварда Пепе, а защитник «Реала» дотянулся ногой до мяча, срезав его в угол ворот Гильермо Очоа.

В концовке первого дополнительного тайма Мигель Лаюн рукой коснулся мяча в своей штрафной, мешая Желсону Мартиншу пробросить мяч себе на ход. Адриен Силва уверенно реализовал пенальти, пробив на силу в правый верхний угол.

На 106-й минуте Нелсон Семеду опасно сыграл ногой, попав по лицу Ирвину Лосано, после чего получил вторую жёлтую карточку и оставил Португалию в меньшинстве. Шесть минут спустя Рауль Хименес сыграл прямой ногой в грудь Элизеу и также покинул поле, получив второе предупреждение.

Кубок конфедераций. За 3-е место

Португалия - Мексика - 2:1

0:1 – Нету – 55 (автогол), 1:1 – Пепе – 90, 2:1 – Силва – 105 (пен)

Удаления: Семеду, 106 – Хименес, 112