Сборная Португалии выиграла Лигу наций, одолев испанцев в серии пенальти

Сборная Португалии стала победителем Лиги наций УЕФА, одолев Испанию в финале турнира.

Сборная Португалии стала победителем Лиги наций УЕФА, одолев Испанию в финале турнира.

Как сообщает Report, матч прошел 8 июня на стадионе "Арена Мюнхен" в Германии и завершился напряженной серией одиннадцатиметровых.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе сборной Португалии отметились Нуну Мендеш и Криштиану Роналду. За испанцев забили Мартин Субименди и Микель Оярсабаль. В серии пенальти португальцы победили соперника со счетом 5:3.

Сборная Португалии первой в истории турнира смогла дважды завоевать чемпионский титул. До этого португальцы становились победителем турнира в первом его розыгрыше - в 2019 году.