Сборная Португалии вышла в финальную стадию Евро-2020

Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Люксембурга со счетом 2:0 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть соревнований.

Как передает Report, мячи забили Бруну Фернандеш (39-я минута) и Криштиану Роналду (86). Для Роналду этот гол стал 99-м в составе сборной Португалии. По количеству голов за сборную он уступает только Али Даеи, который в составе команды Ирана отличился 109 раз.

В параллельном матче группы B сборная Сербии на своем поле сыграла вничью с командой Украины - 2:2. В турнирной таблице первое место заняла сборная Украины, набравшая 20 очков, второй финишировала команда Португалии (17), эти команды сыграют в следующем году на чемпионате Европы.

Отметим, что команда Роналду ранее добилась этого права и через Лигу Наций УЕФА. Теперь путевка достанется одной из команд в Лиге А, не сумевшая преодолеть отборочный турнир.