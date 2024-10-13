Сборная Португалии обыграла поляков в матче футбольной Лиги наций

Сборная Португалии по футболу в гостях со счетом 3:1 обыграла команду Польши в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

Сборная Португалии по футболу в гостях со счетом 3:1 обыграла команду Польши в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

Как передает Report , встреча прошла в Варшаве.

В составе победителей голы забили Бернарду Силва (26-я минута) и Криштиану Роналду (37), на 88-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник поляков Ян Беднарек. У польской сборной отличился Пётр Зелиньский (78).

Сборные Португалии и Польши выступают в группе 1 лиги A вместе с командами Хорватии и Шотландии. Матч между этими командами прошел ранее в субботу и завершился победой хорватов со счетом 2:1.

Сборная Португалии лидирует в группе 1 с 9 очками, далее идут команды Хорватии (6 очков), Польши (3) и Шотландии (0). В следующем туре португальцы 15 октября на выезде сыграют со сборной Шотландии, поляки в этот же день примут хорватов.