Сборная Польши разгромила Армению в Ереване

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Сборная Польши в матче 9-го тура группы E отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в Ереване разгромила со счётом 6:1 команду Армении.

Как передает Report, у поляков хет-трик оформил Роберт Левандовски, ставший с 50 голами лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды.

По одному мячу забили Камил Гросицки, Якуб Блащиковски и Рафал Вольски. Гол престижа в составе армянской команды на свой лицевой счёт записал Оганес Амбарцумян.

Сборная Польши занимает первое место в группе E и уже сегодня оформит путёвку на чемпионат мира в Россию, если Черногория и Дания сыграют вничью.

ЧМ-2018 - Европа. Группа E. 9-й тур

Армения – Польша - 1:6

0:1 – Гросицки – 2, 0:2 – Левандовски – 18, 0:3 – Левандовски – 25, 1:3 – Амбарцумян – 39, 1:4 – Блащиковски – 58, 1:5 – Левандовски – 64, 1:6 – Вольски – 89