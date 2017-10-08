Сборная Польши победила команду Черногории и вышла на чемпионат мира 2018

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сборная Польши нанесла поражение команде Черногории в матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Варшаве, закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Кшиштоф Мачиньски, Камил Гросицки и Роберт Левандовски, также в свои ворота забил Филип Стойкович. У гостей голы на счету Стефана Мугоши и Николы Вукчевича.

Сборная Польши заняла первое место в группе E и вышла в финальную стадию чемпионата мира в России.