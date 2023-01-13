Сборная Марокко пропустит чемпионат африканских наций по футболу

Марокканская сборная по футболу не сможет прилететь в Алжир для участия в 7-м чемпионате африканских наций (не путать с Кубком Африканских наций - ред.), который состоится с 13 января по 4 февраля.

Марокканская сборная по футболу не сможет прилететь в Алжир для участия в 7-м чемпионате африканских наций (не путать с Кубком Африканских наций - ред.), который состоится с 13 января по 4 февраля.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Королевской федерации футбола Марокко.

Причина заключается в том, что выполнение рейса из марокканского Рабата в алжирскую Константину авиакомпании Royal Air Maroc (RAM), являющейся официальным перевозчиком марокканских футбольных команд, не подтверждено организаторами. Ряд наблюдателей объяснил сложившуюся ситуацию нежеланием властей Алжира давать разрешение на пролет самолета RAM в связи с острым политическим кризисом, который продолжается в отношениях между двумя соседними странами.

Чемпионат африканских наций проводится под эгидой Конфедерации африканского футбола (CAF). Он впервые состоялся в 2009 году. В отличие от Кубка африканских наций (CAN), на турнире имеют право выступать только сборные, состоящие из игроков внутренних чемпионатов стран, легионеры к участию в чемпионате не допускаются.