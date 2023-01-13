О нас

Сборная Марокко пропустит чемпионат африканских наций по футболу

Сборная Марокко пропустит чемпионат африканских наций по футболу Марокканская сборная по футболу не сможет прилететь в Алжир для участия в 7-м чемпионате африканских наций (не путать с Кубком Африканских наций - ред.), который состоится с 13 января по 4 февраля.
Футбол
13 января 2023 г. 02:07
Сборная Марокко пропустит чемпионат африканских наций по футболу

Марокканская сборная по футболу не сможет прилететь в Алжир для участия в 7-м чемпионате африканских наций (не путать с Кубком Африканских наций - ред.), который состоится с 13 января по 4 февраля.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Королевской федерации футбола Марокко.

Причина заключается в том, что выполнение рейса из марокканского Рабата в алжирскую Константину авиакомпании Royal Air Maroc (RAM), являющейся официальным перевозчиком марокканских футбольных команд, не подтверждено организаторами. Ряд наблюдателей объяснил сложившуюся ситуацию нежеланием властей Алжира давать разрешение на пролет самолета RAM в связи с острым политическим кризисом, который продолжается в отношениях между двумя соседними странами.

Чемпионат африканских наций проводится под эгидой Конфедерации африканского футбола (CAF). Он впервые состоялся в 2009 году. В отличие от Кубка африканских наций (CAN), на турнире имеют право выступать только сборные, состоящие из игроков внутренних чемпионатов стран, легионеры к участию в чемпионате не допускаются.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DÇ-2022-də tarixi uğur qazanan yığma Afrika Millətlər Kubokuna qatılmayacaq

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35
В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
10 января 2023 г. 12:47
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
ФотоВ Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
11 января 2023 г. 15:12
В Баку ожидается снег и гололед
В Баку ожидается снег и гололед
6 января 2023 г. 16:46
Завтра в Азербайджане ожидается снег
Завтра в Азербайджане ожидается снег
7 января 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi