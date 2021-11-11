Сборная Люксембурга установила два рекорда в матче с Азербайджаном

Сборная Люксембурга установила два рекорда в отборочном матче ЧМ-2022 против сборной Азербайджана.

Сборная Люксембурга установила два рекорда в отборочном матче ЧМ-2022 против сборной Азербайджана.

Как передает Report, команда Люка Хольца увеличила количество очков в группе H до 8 благодаря победе со счетом 3:1. Таким образом, "карлики" побили рекорд по очкам в отборочных этапах чемпионатов мира.

Люксембург завершил отборочные матчи ЧМ-2014 и 2018 с 6 очками. В обоих циклах было забито меньше голов, чем сейчас.

Перед ЧМ-2014 команда отличилась 7 раз в отборочных матчах и 8 раз в следующих. Сборная Люксембурга повторила рекорд ЧМ-2018, пропустив 8-й мяч в ворота соперника в отборочном раунде ЧМ-2022.

Стоит отметить, что сборная Люксембурга может еще побить рекорд по набранным очкам и голам. Для этого нужно забить гол в домашнем матче против Ирландии 14 ноября и не проиграть.