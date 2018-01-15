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    Сборная Косово на игре с Азербайджаном не воспользуется легионерами

    Приглашение будет направлено игрокам местного чемпионата

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сборная Косово на товарищеском матче с командой Азербайджана не воспользуется услугами легионеров.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный интернет-сайт Футбольной федерации Косово, приглашение на матч, который состоится 2 февраля в турецкой Анталье, будет направлено игрокам местного чемпионата.

    Договор об организации товарищеского матча между АФФА и Футбольной федерацией Косово будет заключен сегодня. Стороны уже достигли первоначальной договоренности.

    Отметим, что сборная Азербайджана 2 февраля должна была провести товарищеский матч со сборной Грузии, однако по просьбе соседней страны матч был перенесен. Соперником 30 января станет Молдова. 

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