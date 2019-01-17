Сборная Казахстана рассталась с главным тренером

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сборная Казахстана по футболу рассталась с главным тренером сборной Станимиром Стойловым.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Федерации футбола Казахстана, контракт с 52-летним болгарским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию.

Под руководством Станимира Стойлова казахстанская команда провела три товарищеских матча и участвовала в Лиге наций УЕФА.

Отметим, что Станимир Стойлов возглавил сборную Казахстана в марте 2018 года. В 2015 году "Астана" под руководством болгарского специалиста стала первым казахстанским клубом, который дошёл до группового раунда Лиги чемпионов.