Сборная Казахстана привлечет на матч с Азербайджаном пятерых легионеров

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ На предстоящий 4 июня товарищеский матч со сборной Азербайджана по футболу U21 казахстанская команда привлечет легионеров.

Как сообщает Report, об этом в интервью сайту sports.kz сказал старший тренер молодежной сборной Казахстана Талгат Байсуфинов.

По его словам, рассматриваются кандидатуры в сборную: "Учебно-тренировочные сборы молодежной сборной пройдут 2-10 июня, как и назначила ФИФА. Будут приглашены 5 футболистов, выступающих на зарубежных чемпионатах".

Отметим, что предстоящий 4 июня в Астане матч начнется в 13:00 по бакинскому времени.