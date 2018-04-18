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    Сборная Казахстана привлечет на матч с Азербайджаном пятерых легионеров

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ На предстоящий 4 июня товарищеский матч со сборной Азербайджана по футболу U21 казахстанская команда привлечет легионеров.

    Как сообщает Report, об этом в интервью сайту sports.kz сказал старший тренер молодежной сборной Казахстана Талгат Байсуфинов.

    По его словам, рассматриваются кандидатуры в сборную: "Учебно-тренировочные сборы молодежной сборной пройдут 2-10 июня, как и назначила ФИФА. Будут приглашены 5 футболистов, выступающих на зарубежных чемпионатах".

    Отметим, что предстоящий 4 июня в Астане матч начнется в 13:00 по бакинскому времени. 

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