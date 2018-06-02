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    Сборная Казахстана начала подготовку к товарищеской встрече со сборной Азербайджана

    В учебно-тренировочных сборах приняли участие 24 футболиста

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Сборная Казахстана начала подготовку к товарищеской встрече со сборной Азербайджана.

    Как сообщает Report, в учебно-тренировочных сборах приняли участие 24 футболиста из местных команд "Астана", "Кайрат", "Тобол" и "Ордабасы" и российской "Уфы". В этом году местная команда проведет третий матч под руководством главного тренера Станимира Стоилова. В первом матче одержав победу над Венгрией со счетом 3:2, вслед за этим коллектив проиграл сборной Болгарии - 1:2.

    Отметим, что товарищеский матч Казахстан - Азербайджан будет проведен 5 июня на "Астана Арена" и начнется в 18:00 по бакинскому времени.

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