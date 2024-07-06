Сборная Канады вышла в полуфинал на дебютном Кубке Америки

Сборная Канады по футболу стала вторым полуфиналистом Кубка Америки, обыграв команду Венесуэлы в серии послематчевых пенальти.

Сборная Канады по футболу стала вторым полуфиналистом Кубка Америки, обыграв команду Венесуэлы в серии послематчевых пенальти.

Как сообщает Report , встреча прошла на AT&T Stadium, также известном как Cowboys Stadium в Арлингтоне, штат Техас.

Основное время матч завершилось вничью со счетом 1:1. В составе сборной Канады забитым мячом отметился нападающий Джейкоб Шаффелберг (13-я минута), у венесуэльцев гол забил форвард Саломон Рондон (64). Серия послематчевых пенальти завершилась в пользу канадцев - 4:3. Победный удар на счету полузащитника Исмаэля Коне.

В полуфинале сборная Канады сыграет с командой Аргентины, их встреча пройдет в ночь на 10 июля по московскому времени. Оставшиеся четвертьфинальные игры состоятся в ночь на 7 июля по московскому времени. В них уругвайцы встретятся с бразильцами, колумбийцы - с панамцами.

Сборная Канады впервые принимает участие в Кубке Америки. Это стало возможным после того, как состав участников турнира был увеличен до 16 команд, а на соревнование пригласили шесть коллективов из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).