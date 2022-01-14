Сборная Камеруна вышла в плей-офф Кубка африканских наций

Сборная Камеруна со счетом 4:1 победила команду Эфиопии в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходит в Камеруне.

Сборная Камеруна со счетом 4:1 победила команду Эфиопии в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходит в Камеруне.

Как передает Report, в составе победителей отличились Карл Экамби (8-я и 67-я минуты) и Венсан Абубакар (53, 55). У эфиопов единственный гол забил Дава Хотесса (4). Благодаря победе камерунцы досрочно обеспечили себе попадание в плей-офф турнира.

Команды представляют группу A. В другом матче квартета сборная Буркина-Фасо обыграла представителей Кабо-Верде (1:0).

Камерун возглавляет группу, набрав 6 очков в двух матчах, за ней следуют команды Буркина-Фасо (3), Кабо-Верде (3) и Эфиопии (0). Следующий матч камерунцы проведут 17 января против сборной Кабо-Верде, эфиопы в этот же день сыграют с командой Буркина-Фасо.

В Кубке африканских наций участвуют 24 команды, поделенные на шесть групп. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд, занявших третье место в своих квартетах, выходят в плей-офф.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Действующим победителем является сборная Алжира. Турнир завершится 6 февраля.