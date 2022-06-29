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Сборная Израиля обыграла Францию и вышла в финал юношеского чемпионата Европы

Сборная Израиля обыграла Францию и вышла в финал юношеского чемпионата Европы В матче 1/2 финала юношеского чемпионата Европы U19 сборная Франции встречалась с национальной командой Израиля.
Футбол
29 июня 2022 г. 00:39
Сборная Израиля обыграла Францию и вышла в финал юношеского чемпионата Европы

В матче 1/2 финала юношеского чемпионата Европы U19 сборная Франции встречалась с национальной командой Израиля.

Как передает Report, игра, прошедшая на стадионе «MOL-Арена» в городе Дунайска-Стреда (Словакия), завершилась победой израильской команды со счётом 2:1.

На 29-й минуте встречи защитник сборной Франции Сулейман Туре открыл счёт, отправив мяч в собственные ворота. На 57-й минуте полузащитник Эль-Ям Канцепольски упрочил преимущество сборной Израиля. Через пять минут французский форвард Алан Виржиниус установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, сборная Израиля вышла в финал чемпионата Европы - 2022 среди юношеских команд. В финальном матче израильтяне встретятся со сверстниками из Англии, которые ранее обыграли сборную Италии со счётом 2:1.

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