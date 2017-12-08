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    Сборная Италии по футболу встретиться с командой Франции

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Федерация футбола Италии (FIGC) сообщила, что 1 июня состоится контрольный матч между итальянской сборной и национальной командой Франции. Как сообщает Report, встреча состоится в Ницце.

    Всего команды провели между собой 38 матчей, в которых итальянцы одержали 18 побед, 10 встреч завершились вничью и ещё 10 матчей выиграли французы.

    Франция квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года и на групповой стадии сыграет с командами Австралии, Перу и Дании.

    Итальянцы впервые за 52 года не смогли пробиться в финальную часть мирового первенства.

    Чемпионат мира по футболу в России пройдёт с 14 июня по 15 июля.

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