Сборная Италии по футболу встретиться с командой Франции

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Федерация футбола Италии (FIGC) сообщила, что 1 июня состоится контрольный матч между итальянской сборной и национальной командой Франции. Как сообщает Report, встреча состоится в Ницце.

Всего команды провели между собой 38 матчей, в которых итальянцы одержали 18 побед, 10 встреч завершились вничью и ещё 10 матчей выиграли французы.

Франция квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года и на групповой стадии сыграет с командами Австралии, Перу и Дании.

Итальянцы впервые за 52 года не смогли пробиться в финальную часть мирового первенства.

Чемпионат мира по футболу в России пройдёт с 14 июня по 15 июля.