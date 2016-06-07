​Сборная Италии обыграла Финляндию в товарищеском матче - ВИДЕО

Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ Сборная Италии выиграла у команды Финляндии в товарищеском матче.

Как передает Report, встреча проходила в Вероне и завершилась со счетом – 2:0.

На 27-й минуте Антонио Кандрева низом пробил в правый угол, реализовав пенальти за фол на самом себе. В середине второго тайма Даниэле Де России выиграл борьбу на "втором этаже" после подачи Кандревы справа и метров с пяти пробил точно в правый угол под опорную ногу Лукашу Градецки.

На Евро-2016 Италия сыграет в группе Е с Бельгией, Ирландией и Швецией.