Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций

Сборная Испании по футболу в серии пенальти обыграла команду Хорватии в финальном матче Лиги наций. Встреча прошла в Роттердаме.

Сборная Испании по футболу в серии пенальти обыграла команду Хорватии в финальном матче Лиги наций. Встреча прошла в Роттердаме.

Как передает Report, основное и дополнительное время матча завершились со счетом 0:0. В серии пенальти испанцы победили со счетом 5:4.

Прошедший розыгрыш Лиги наций стал третьим в истории, сборная Испании впервые одержала победу в турнире. Ранее победителями Лиги наций становились сборные Португалии (2019) и Франции (2021).

В Лиге наций сезона-2022/23 сборные 55 федераций были распределены по дивизионам в соответствии с рейтингом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в дивизион А (самые сильные команды Европы), с 17-го по 32-е - в дивизион В, с 33-го по 48-е - в дивизион С, с 49-го по 55-е - в дивизион D (самые слабые). Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. В финальную часть Лиги наций вышли четыре победителя групп сильнейшего дивизиона.