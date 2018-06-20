Сборная Испании с минимальным счётом обыграла Иран в матче ЧМ-2018

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Сборная Испании одержала победу над Ираном в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Как передает Report, встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев.

На 54-й минуте Диего Коста в штрафной пошёл к воротам мимо Рамина Резаяна, пробил, попал защитнику в ногу, мяч срикошетил обратно к Диего и от него полетел в ворота.

Сборная Испании набрала 4 очка и сравнялась с Португалией, в активе у Ирана 3 балла. В заключительном туре группового этапа испанцы сыграют с Марокко, а Иран — с Португалией. Оба матча состоятся 25 июня.

Чемпионат мира по футболу–2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа B. 2-й тур

Иран – Испания - 0:1

Гол: 0:1 – Коста – 54