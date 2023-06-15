Сборная Хорватии по футболу вышла в финал Лиги наций

Сборная Хорватии в дополнительное время со счетом 4:2 обыграла команду Нидерландов в полуфинальном матче футбольной Лиги наций. Встреча прошла в Роттердаме.

Сборная Хорватии в дополнительное время со счетом 4:2 обыграла команду Нидерландов в полуфинальном матче футбольной Лиги наций. Встреча прошла в Роттердаме.

Как передает Report, основное время матча завершилось со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе победителей отметились Андрей Крамарич (55-я минута), Марио Пашалич (73), Бруно Петкович (98) и Лука Модрич (116, с пенальти). У проигравших отличились Дониелл Мален (34) и Ноа Ланг (90+6).

Во втором полуфинале 15 июня сыграют команды Италии и Испании. Встреча за третье место и финал состоятся 18 июня. Финальная стадия Лиги наций проходит в Нидерландах.

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финале обыграла сборную Испании (2:1). Первый розыгрыш турнира выиграли португальцы.