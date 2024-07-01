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Сборная Грузии проиграла испанцам и не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата Европы

Сборная Грузии проиграла испанцам и не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата Европы Сборная Испании со счетом 4:1 обыграла команду Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Футбол
1 июля 2024 г. 01:03
Сборная Грузии проиграла испанцам и не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата Европы

Сборная Испании со счетом 4:1 обыграла команду Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Кёльне (Германия).

В составе победителей голы забили Родри (39-я минута), Фабиан Руис (51), Нико Уильямс (75) и Дани Ольмо (83). На 18-й минуте мяч в свои ворота отправил испанский защитник Робин Ле Норман. В четвертьфинале сборная Испании сыграет с командой Германии. Встреча пройдет 5 июля в Штутгарте.

Сборная Грузии впервые принимала участие в чемпионате Европы. Команда набрала четыре очка в группе F, выйдя в плей-офф по рейтингу сборных, ставших третьими в своих группах.

Сборные Испании и Грузии выступали в одной группе в отборочном турнире. Испанцы победили в обоих матчах (3:1 - дома, 7:1 - в гостях). Испанцы стали первыми в группе и вышли на чемпионат Европы напрямую. Грузины заняли предпоследнее, четвертое место и отобрались на турнир благодаря стыковым матчам, в которые попали команды на основе их выступления в Лиге наций.

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