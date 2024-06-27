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Сборная Грузии получила более $10 млн за выход в плей-офф на ЕВРО-2024

Сборная Грузии получила более $10 млн за выход в плей-офф на ЕВРО-2024 Футболисты сборной Грузии уже получили обещанную премию в размере 30 млн лари (более 10 млн долларов) за выход в плей-офф чемпионата Европы в Германии.
Футбол
27 июня 2024 г. 23:49
Сборная Грузии получила более $10 млн за выход в плей-офф на ЕВРО-2024

Футболисты сборной Грузии уже получили обещанную премию в размере 30 млн лари (более 10 млн долларов) за выход в плей-офф чемпионата Европы в Германии.

Как передает Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Сборной уже переданы первые 30 млн (лари), которые были установлены за выход из группы. И на встрече с игроками сборной мы напомнили им, что и следующая игра связана с таким призом", - сказал премьер.

Напомним, что 26 июня Грузия обыграла команду Португалии (2:0) в заключительном матче группового этапа и вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала грузины 30 июня встретятся с командой Испании.

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