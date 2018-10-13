 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сборная Гибралтара одержала первую в истории победу в официальном матче, обыграв Армению

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Сборная Армении потерпела второе поражение подряд в рамках Лиги наций УЕФА. 

    Как передает Report, в домашнем матче третьего тура группового этапа сборная Армении на «Республиканском» стадионе уступила сборной Гибралтара (198-е место в рейтинге ФИФА) с минимальным счетом. 

    Единственный гол на 50-й минуте с пенальти забил защитник гибралтарского клуба «Линкольн Ред Импс» Джозеф Чиполина.

    Отметим, что сборная Гибралтара рассматривалась потенциальным аутсайдером в 4-й группе.

    Напомним, что в первом матче Лиги наций команда Армении обыграла Лихтенштейн со счетом 2:1, а во второй игре уступила Македонии - 0:2.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi