Сборная Гибралтара одержала первую в истории победу в официальном матче, обыграв Армению

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Сборная Армении потерпела второе поражение подряд в рамках Лиги наций УЕФА.

Как передает Report, в домашнем матче третьего тура группового этапа сборная Армении на «Республиканском» стадионе уступила сборной Гибралтара (198-е место в рейтинге ФИФА) с минимальным счетом.

Единственный гол на 50-й минуте с пенальти забил защитник гибралтарского клуба «Линкольн Ред Импс» Джозеф Чиполина.

Отметим, что сборная Гибралтара рассматривалась потенциальным аутсайдером в 4-й группе.

Напомним, что в первом матче Лиги наций команда Армении обыграла Лихтенштейн со счетом 2:1, а во второй игре уступила Македонии - 0:2.