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    Сборная Германии впервые стала обладателем кубка конфедераций - ВИДЕО

    Немцы победили команду Чили в финальном матче
    © RİA Novosti

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Сборная Германии победила команду Чили в финальном матче Кубка конфедераций — 2017.

    Как передает Report, встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бундестим.

    В середине первого тайма Марсело Диас у своей штрафной не заметил находившегося за спиной Тимо Вернера, который легко отобрал мяч, вышел один на один с голкипером и отпасовал на Ларса Штиндля, а тот с нескольких метров катнул его в пустые ворота.

    Сборная Германии впервые стала обладателем кубка конфедераций. Лидером по количеству побед в турнире остаётся Бразилия (4), команда Чили ни разу не выигрывала Кубок конфедераций.

    Кубок конфедераций. Финал

    Чили – Германия - 0:1

    0:1 – Штиндль – 20

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