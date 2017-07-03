Сборная Германии впервые стала обладателем кубка конфедераций - ВИДЕО

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Сборная Германии победила команду Чили в финальном матче Кубка конфедераций — 2017.
Как передает Report, встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бундестим.
В середине первого тайма Марсело Диас у своей штрафной не заметил находившегося за спиной Тимо Вернера, который легко отобрал мяч, вышел один на один с голкипером и отпасовал на Ларса Штиндля, а тот с нескольких метров катнул его в пустые ворота.
Сборная Германии впервые стала обладателем кубка конфедераций. Лидером по количеству побед в турнире остаётся Бразилия (4), команда Чили ни разу не выигрывала Кубок конфедераций.
Кубок конфедераций. Финал
Чили – Германия - 0:1
0:1 – Штиндль – 20
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