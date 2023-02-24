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Сборная Германии планирует провести 1000-й матч в истории с Украиной

Сборная Германии планирует провести 1000-й матч в истории с Украиной Сборная Германии, которая в скором времени достигнет отметки в 1000 матчей в истории команды, планирует провести юбилейную игру с командой Украины.
Футбол
24 февраля 2023 г. 23:38
Сборная Германии планирует провести 1000-й матч в истории с Украиной

Сборная Германии, которая в скором времени достигнет отметки в 1000 матчей в истории команды, планирует провести юбилейную игру с командой Украины.

Как передает Report со ссылкой на "твиттер" Bayern & Germany, немецкий футбольный союз собирается провести встречу в июне.

На чемпионате мира в Катаре подопечные Ханс-Дитера Флика не сумели преодолеть групповой этап, пропустив вперёд сборные Испании и Японии. Немцы - четырехкратные чемпионы мира. Они завоевывали главный трофей мировых первенств в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах. Чемпионами Европы команда становилась трижды: в 1972, 1980 и 1996 годах. В 2017-м немецкая сборная стала победителем Кубка конфедераций. Также на ее счету олимпийское золото в 1984 году.

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